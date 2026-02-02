Aggressione al poliambulatorio di Veroli | infermiera costretta a ricevere cure mediche

Nella giornata di venerdì, un’infermiera del poliambulatorio di Veroli è stata aggredita sul posto di lavoro. La donna ha subito lesioni e ha dovuto ricevere cure mediche. La UIL FPL Frosinone denuncia un altro episodio di violenza in ambito sanitario, che si aggiunge a un elenco crescente di incidenti simili. La situazione rimane molto preoccupante e la comunità chiede interventi immediati.

Un nuovo caso di violenza in ambito sanitario viene segnalato dalla UIL FPL Frosinone, che in una nota denuncia quanto accaduto venerdì scorso al poliambulatorio di Veroli ai danni di un'operatrice sanitaria. L'irruzione nell'ambulatorio e la richiesta di cambiare medico. I ntorno alle ore 13.00 un uomo, descritto come non nuovo a episodi simili, avrebbe fatto irruzione nell' ambulatorio di neurologia, urlando e pretendendo di cambiare medico di base, nonostante gli uffici fossero chiusi dalle 12.30. In quel momento erano presenti utenti in attesa all'esterno dell'ambulatorio.

