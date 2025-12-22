Bambina aggredita da tre Rottweiler alla fermata del bus | un finanziere fuori servizio la salva

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una bambina di 11 anni è stata circondata e assalita da tre grossi cani di razza Rottweiler mentre si trovava alla fermata dell'autobus a Musignano di Cascina, in provincia di Pisa. Da quanto ricostruito finora, a badare ai cani c'erano un uomo e una donna parenti dei proprietari, che invano. 🔗 Leggi su Today.itImmagine generica

