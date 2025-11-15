Ruba telefoni e zaini sul treno Fermato da un carabiniere fuori servizio

Nella mattinata di ieri, un ufficiale dei carabinieri che viaggiava su un treno diretto a Roma, ha arrestato in flagranza di reato un ragazzo tunisino di 19 anni, senza fissa dimora in Italia. Il giovane, con precedenti di polizia, è stato arrestato per rapina. L’indagato si era impossessato di. 🔗 Leggi su Latinatoday.it © Latinatoday.it - Ruba telefoni e zaini sul treno. Fermato da un carabiniere fuori servizio

