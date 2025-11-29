Agenti in borghese e uso del Targa System | la Polizia locale intensifica i controlli in vista delle feste

Riminitoday.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In vista delle imminenti festività natalizie, la Polizia locale di Bellaria Igea Marina rende note le misure di sicurezza che saranno adottate, sin da questi giorni e durante tutto il periodo delle feste, al fine di garantire un Natale sereno alla comunità ed ai suoi ospiti.Anzitutto, il. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

agenti borghese uso targaModifica la targa con il pennarello, denuncia per falso e sequestro - A Brugherio, un 39enne è stato fermato dalla Polizia con la targa modificata da un pennarello: per lui scatta la denuncia e il sequestro del mezzo ... Scrive virgilio.it

agenti borghese uso targaBrugherio, scopre la pattuglia e tenta il “trucco alla targa” - ma maldestramente modificata. Riporta mbnews.it

Cerca Video su questo argomento: Agenti Borghese Uso Targa