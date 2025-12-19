Europa divisa sull' uso degli assett russi L' Italia invita alla cautela

L’Europa si trova divisa sull’utilizzo degli asset russi, con l’Italia che invita alla cautela. Mentre i leader europei cercano un accordo di finanziamento per l’Ucraina, il Belgio si oppone ancora all’idea di un prestito garantito dai beni congelati della Russia, evidenziando le differenze di approccio e le sfide politiche nel fronteggiare la crisi.

I leader dell'Unione europea stanno correndo per garantire un accordo di finanziamento per l'Ucraina, ma il Belgio continua ad opporsi a un prestito garantito dai beni congelati della Russia. In un vertice che si preannuncia decisivo, i Capi di Stato e di governo dell'Ue stanno discutendo di una mossa senza precedenti per attingere ad alcuni dei 210 miliardi di euro di asset sovrani della Russia congelati nell'Unione pochi giorni dopo l'inizio della guerra, nel 2022. In base a questo schema i Ventisette fornirebbero a Kiev un prestito di 90 miliardi di euro per aiutare l'Ucraina a difendersi, mentre la Russia continua a ottenere vittorie sui campi di battaglia. 🔗 Leggi su Iltempo.it

