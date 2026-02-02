Agente ferito in scontri collega lo ha salvato Meloni lo visita in ospedale
Un agente di polizia di 28 anni, Lorenzo Virgulti, è stato ferito durante i disordini di Torino scoppiati dopo lo sgombero del centro sociale Askatasuna. Un collega ha rischiato molto per salvarlo e ora l’agente si trova in ospedale, sotto le cure dei medici. La premier Meloni è andata a trovarlo per mostrargli vicinanza.
Un agente di polizia di 28 anni, Lorenzo Virgulti, originario di Ascoli Piceno, è stato ricoverato all’ospedale Le Molinette di Torino dopo essere stato ferito durante i violenti scontri avvenuti in città in seguito allo sgombero del centro sociale Askatasuna. Il giovane, in servizio presso il Reparto Mobile di Padova, si trovava a Torino per garantire l’ordine pubblico durante una manifestazione che si è trasformata in una guerriglia urbana. È stato proprio nel momento più critico, quando un collega, Alessandro Calista, è stato circondato e aggredito con calci e martellate da parte di gruppi di estrema sinistra, che Virgulti ha reagito con un gesto di coraggio senza precedenti: si è lanciato tra il compagno e gli aggressori, mettendosi in mezzo per proteggerlo, anche a costo della propria sicurezza. 🔗 Leggi su Ameve.eu
