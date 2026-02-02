agente ferito in scontri collega lo ha salvato meloni lo visita in ospedale

Un agente di polizia di 28 anni, Lorenzo Virgulti, è stato ferito durante i disordini di Torino scoppiati dopo lo sgombero del centro sociale Askatasuna. Un collega ha rischiato molto per salvarlo e ora l’agente si trova in ospedale, sotto le cure dei medici. La premier Meloni è andata a trovarlo per mostrargli vicinanza.

Un agente di polizia di 28 anni, Lorenzo Virgulti, originario di Ascoli Piceno, è stato ricoverato all’ospedale Le Molinette di Torino dopo essere stato ferito durante i violenti scontri avvenuti in città in seguito allo sgombero del centro sociale Askatasuna. Il giovane, in servizio presso il Reparto Mobile di Padova, si trovava a Torino per garantire l’ordine pubblico durante una manifestazione che si è trasformata in una guerriglia urbana. È stato proprio nel momento più critico, quando un collega, Alessandro Calista, è stato circondato e aggredito con calci e martellate da parte di gruppi di estrema sinistra, che Virgulti ha reagito con un gesto di coraggio senza precedenti: si è lanciato tra il compagno e gli aggressori, mettendosi in mezzo per proteggerlo, anche a costo della propria sicurezza. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Un agente di 28 anni di Ascoli è rimasto ferito negli scontri di ieri.

#Askatasuna- Torino || Giorgia Meloni si trova all’ospedale Molinette di Torino, dove visita l’agente di polizia ferito durante gli scontri di ieri.

Agente ferito negli scontri. L’ascolano Lorenzo Virgulti ha protetto il suo collega. Meloni da lui in ospedaleLa vicinanza della premier ai poliziotti: Quando si colpisce qualcuno a martellate non è una protesta: si chiama tentato omicidio. Il sindaco Fioravanti: L’ho sentito al telefono: sta bene e presto ... ilrestodelcarlino.it

Scontri a Torino: il commento del sindaco di Vicenza Possamai su agente feritoIl sindaco di Vicenza Possamai condanna la violenza e solidarizza con l'agente di 29 anni ferito negli scontri a Torino. La violenza non è protesta. vicenzareport.it

