Perché la collezione ADP di adidas e Juventus non è solo nostalgia

La collaborazione tra adidas e Juventus rinnova l’iconica collezione ADP, celebrando la leggenda di Del Piero. Un omaggio senza tempo che trascende il passato, evocando emozioni e ricordi indelebili, anche per chi non ha vissuto direttamente quegli anni. È un tributo alla storia e all’identità della squadra, che si rivive attraverso dettagli e stile riconoscibili.

Juventus e Del Piero sono una di quelle coppie che non hanno bisogno di essere spiegate. Lo sai già. Anche se non l'hai vissuta davvero, anche se eri troppo piccolo o troppo distratto, quel numero 10 ti è arrivato comunque addosso. La collezione ADP firmata adidas parte da qui: non da solo nostalgia, ma da un'eredità che continua a circolare. Alessandro Del Piero non è stato solo il miglior marcatore della storia del club o uno dei volti più riconoscibili del calcio italiano: è stato prima di tutto un modo di stare in campo. Un'estetica prima ancora che una statistica. Eleganza, controllo, fedeltà, una certa idea di stile che oggi sembra quasi controcorrente.

Juventus e Adidas lanciano collezione dedicata a Del Piero - La Juventus e Adidas hanno voluto celebrare Alessandro Del Piero con una collezione dedicata. msn.com

