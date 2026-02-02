Addio Maria Rita Parsi la psicologa Simonelli | Una vita dedicata al benessere di bambini e adulti

Maria Rita Parsi si è spenta. La psicologa Simonelli ricorda una vita dedicata ai bambini e agli adulti, una carriera che ha rafforzato il ruolo dell’Italia nella tutela dei diritti dell’infanzia. La sua morte lascia un vuoto nel mondo della psicologia e delle associazioni che si occupano di minori.

“ Maria Rita Parsi ha dedicato la sua vita alla cura e alla promozione del benessere di bambini e adulti: ha contribuito in modo significativo a consolidare la posizione dell’Italia nel campo della tutela dei diritti dell’infanzia, sia a livello nazionale sia internazionale”. Così la dottoressa Ivana Simonelli, psicologa psicoterapeuta e psicopedagogista, fondatrice del Metodo Psicopedagogico “Dillo con la Voce” e Supervisore EMDR Europe Association (Psicologia dell’Emergenza e Psicotraumatologia), ricorda la nota psicopedagogista, psicoterapeuta, docente, scrittice e saggista che è venuta a mancare nella mattinata di lunedì 2 febbraio.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Addio a Maria Rita Parsi, la psicologa e psicoterapeuta che ha dedicato 78 anni alla difesa dei diritti dei bambini.

Se ne va Maria Rita Parsi, la psicologa che ha dedicato la vita ai diritti dei bambini.

