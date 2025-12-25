Amato da colleghi e pazienti | addio ad uno stimato professionista

Un grave lutto ha colpito alla vigilia di Natale l'Ulss 6 Euganea. E' morto Lorenzo Andreose, coordinatore infermieristico presso il Puad di Monselice, scomparso improvvisamente all'età di 53 anni. L'ultimo saluto al professionista è fissato per il 27 dicembre alle 10 nella chiesa di Pra' d'Este. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

