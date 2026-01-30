Tragedia in Calabria | scompare a 62 anni l’ingegnere Roberto Celico stimato professionista del settore infrastrutture

Un ingegnere di 62 anni, Roberto Celico, è morto a Palermo. Originario di Catanzaro, era molto conosciuto nel settore delle infrastrutture. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto tra colleghi e amici. La notizia ha fatto subito il giro della comunità locale, che ricorda il professionista come una persona stimata e dedita al lavoro.

Si è spento a Palermo all'età di 62 anni Roberto Celico, ingegnere originario di Catanzaro, figura di spicco nel settore delle infrastrutture e punto di riferimento per la comunità locale. La notizia della sua scomparsa ha colto di sorpresa molti, non solo per la prematurità del lutto, ma per la profonda influenza che Celico ha esercitato nel panorama professionale e sociale della Calabria. Nato e cresciuto in provincia di Catanzaro, aveva dedicato gran parte della sua vita a progetti legati alla pianificazione e alla realizzazione di opere pubbliche, con un impegno costante per lo sviluppo sostenibile del territorio.

