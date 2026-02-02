Addio all' arbitro Enzio Antonioli il più anziano del Piemonte e fra i più anziani d' Italia

È morto Enzio Antonioli, l’arbitro novarese che aveva 95 anni. Era il più anziano del Piemonte e uno dei più longevi in Italia. La sua scomparsa ha scosso il mondo del calcio locale, lasciando un vuoto tra chi lo aveva conosciuto e apprezzato per la sua lunga carriera.

Il più anziano del Piemonte e fra i più anziani di tutta l'Italia. Lutto nel mondo del calcio provinciale per la morte di Enzio Antonioli, arbitro novarese scomparso all'età di 95 anni. Con il fischietto in bocca dall'età di 27 anni, dopo essere stato un po' giocatore, Antonioli, di Gozzano, vantava 69 anni di tessera nell'associazione arbitri Aia. Il funerale si svolgerà a Gozzano domani, martedì 3 febbraio, alle 14.30 in chiesa parrocchiale. Numerosi i messaggi di cordoglio sui social per lui: "Il comitato regionale Arbitri Piemonte e Valle d’Aosta si unisce al dolore della Sezione Aia di Novara per la scomparsa dell’associato Enzio Antonioli, figura storica e punto di riferimento per tutto il movimento arbitrale regionale.🔗 Leggi su Novaratoday.it Approfondimenti su Antonioli Arbitro Luciano Del Rio, 92 anni, il concorrente più anziano di MasterChef Italia Luciano Del Rio, 92 anni di La Spezia, è il concorrente più anziano della quindicesima stagione di MasterChef Italia. MasterChef Italia, chi è Luciano Del Rio: a 92 anni il concorrente più anziano al mondo Luciano Del Rio, con i suoi 92 anni, è il concorrente più anziano mai partecipante a un'edizione di MasterChef nel mondo. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Antonioli Arbitro Argomenti discussi: Addio al decano degli arbitri d’Italia. Arbitro assicurativo/ Addio all’intermediazione con un avvocato: novitàOra l'arbitro assicurativo potrà agire anche senza la necessità di un avvocato, a patto di rispettare massimali e condizioni specifiche. A partire dal 15 gennaio di questo nuovo anno sarà possibile ... ilsussidiario.net Calcio in lutto per la morte di Enzio Antonioli, l’arbitro più anziano d’Italia x.com Enzio Antonioli, classe 1931 di #Gozzano, era il più anziano iscritto all’AIA. Nel 2024 aveva raccontato la sua storia alla Prealpina - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.