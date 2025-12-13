MasterChef Italia chi è Luciano Del Rio | a 92 anni il concorrente più anziano al mondo

Luciano Del Rio, con i suoi 92 anni, è il concorrente più anziano mai partecipante a un'edizione di MasterChef nel mondo. La quindicesima stagione di MasterChef Italia ha fatto il suo debutto, segnando un record storico con la sua presenza, portando un'inedita esperienza e un esempio di passione e determinazione oltre ogni limite di età.

La quindicesima edizione di MasterChef Italia è iniziata con un record assoluto: l’ingresso nella cucina più famosa d’Italia del concorrente più anziano mai apparso in qualsiasi versione del talent nel mondo. Si tratta di Luciano Del Rio, 92 anni, protagonista dei Live Cooking che ha immediatamente conquistato pubblico e giudici con eleganza, lucidità e una grinta sorprendente. Durante il suo Live Cooking, la chef stellata Chiara Pavan gli ha chiesto l’età. Luciano ha risposto con naturalezza: « 92 anni ». La reazione incredula della giudice – «Mi scusi?» – ha rispecchiato quella degli spettatori, convinti di trovarsi davanti a un uomo al massimo settantenne. Thesocialpost.it MasterChef Italia: l’aspirante cuoco più anziano di sempre ha una storia toccante - Ha commosso la storia di Luciano nella prima puntata di MasterChef Italia. amica.it

MasterChef Italia sorprende con il 92enne Luciano, Matteo che vive “chiuso in casa da 10 anni” e Celestino con la sua numerosa famiglia (10 persone) - La 15ª edizione di MasterChef sorprende con storie toccanti: dal 92enne Luciano a Matteo che vive recluso da anni ... ilfattoquotidiano.it

