Luciano Del Rio 92 anni il concorrente più anziano di MasterChef Italia

Luciano Del Rio, 92 anni di La Spezia, è il concorrente più anziano della quindicesima stagione di MasterChef Italia. La sua partecipazione ha attirato l'attenzione per la sua esperienza e passione culinaria, aggiungendo un tocco di saggezza e determinazione al celebre talent show, andato in onda ieri sera su Sky.

Luciano Del Rio, 92 anni, originario di La Spezia, è uno dei protagonisti più straordinari della quindicesima stagione di MasterChef Italia, tornata ieri sera su Sky. La sua partecipazione ha già catturato l’attenzione del pubblico grazie a un percorso unico e alla sua energia incredibile nonostante l’età. L’esordio ai giudici: due sì su tre. Del Rio si è presentato ai giudici con uno spezzino a base di pesce, conquistando due sì su tre: promuovono Bruno Barbieri e Antonino Cannavacciuolo, mentre Giorgio Locatelli esprime un giudizio negativo. Nonostante ciò, Luciano supera la selezione e approda ai Creative Test, la nuova sfida che mette alla prova la fantasia dei cuochi amatoriali e permetterà ai giudici di completare la classe di quest’anno. 🔗 Leggi su Tivvusia.com © Tivvusia.com - Luciano Del Rio, 92 anni, il concorrente più anziano di MasterChef Italia

