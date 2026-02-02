Addio alla psicologa Maria Rita Parsi Le battaglie civili i sogni e le idee | ora una rivoluzione per i bambini
È morta Maria Rita Parsi, nota psicologa e donna impegnata in battaglie civili. La sua morte segna la fine di un lungo percorso dedicato ai bambini e agli adolescenti. Parsi aveva sempre parlato di infanzia tradita, di ragazzi fuori controllo e di problemi nelle famiglie. Ora, con la sua scomparsa, si apre un vuoto nel mondo della salute mentale e dell’educazione. La sua voce continuerà a risuonare tra chi cerca di capire e migliorare il rapporto tra genitori e figli.
Infanzia tradita, adolescenti fuori controllo, vizi e virtù dei genitori, famiglie in equilibrio e famiglie in frantumi, valori eterni e guerre quotidiane. Di tutto si interessava, Maria Rita Parsi, e di tutto scriveva. Senza paura. “I bambini sono il futuro”, ripeteva. E ci credeva davvero. Mai offriva soluzioni semplicistiche e superficiali, sempre partiva dalle radici dei problemi, dei comportamenti, delle prospettive. Ora si merita un ultimo regalo: che la sua lezione non venga dimenticata. È ora della rivoluzione, sì. Fatta da e per i bimbi. Qui un’intervista pubblicata sul Giorno. -------------------------------- “ Sa qual è il problema vero dei genitori d’oggi? L’ansia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
