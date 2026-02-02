Addio a Nicolas Giani il bravo calciatore comasco simbolo della Spal

Da quicomo.it 2 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il calcio comasco piange la scomparsa di Nicolas Giani, il difensore che ha rappresentato con orgoglio la Spal. A soli 39 anni, lunedì 2 febbraio, Giani è morto dopo aver combattuto contro una malattia. La sua morte ha colpito tanti tifosi e compagni di squadra, che ricordano un calciatore serio e dedito al suo ruolo. La città di Como si stringe intorno alla famiglia e agli amici, mentre il mondo del calcio si prepara a rendergli omaggio.

Nato a Como, aveva 39 anni. Difensore protagonista della doppia promozione estense fino alla Serie A, si è spento dopo una malattia Il calcio comasco dice addio a Nicolas Giani, scomparso lunedì 2 febbraio all’età di 39 anni dopo una malattia. Nato a Como nel 1986, Giani è stato un difensore di grande personalità e uno dei volti simbolo della rinascita della Spal, club con cui ha scritto una pagina storica del calcio italiano. Tra il 2014 e il 2017 è stato infatti protagonista della doppia promozione dalla Lega Pro alla Serie A, contribuendo in modo decisivo ai trionfi nei campionati 2015-2016 e 2016-2017.🔗 Leggi su Quicomo.itImmagine generica

