Addio a Maria Rita Parsi | una donna libera e intelligente che difese sempre la sacralità dell’infanzia

È morta a 78 anni a Roma Maria Rita Parsi, una delle psicologhe più note in Italia. Nonostante la malattia, ha continuato a lavorare e a partecipare a programmi televisivi. La sua scomparsa lascia un vuoto nel mondo della psicologia e nel cuore di chi ha apprezzato il suo impegno a tutela dell’infanzia.

E' morta a 78 anni a Roma Maria Rita Parsi, una delle più importanti e famose psicologhe italiane. Era malata da tempo ma continuava a lavorare e ad apparire in televisione. Con lei scompare una delle voci più libere del nostro Paese. Un impegno straordinario per l'infanzia. Nata a Roma il 5 agosto 1947, Maria Rita Parsi ha dedicato l'intera esistenza allo studio e alla difesa dei diritti dei bambini. Dopo una lunga carriera come docente, psicopedagogista e psicoterapeuta, nel 1986 si cimentò anche nella sceneggiatura televisiva, collaborando alla serie "Professione vacanze", il cui protagonista, Jerry Calà, era stato in precedenza suo paziente.

