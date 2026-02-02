Addio a Maria Rita Parsi le cause della morte

L’annuncio della morte di Maria Rita Parsi ha preso tutti di sorpresa. La notizia si è diffusa rapidamente, lasciando senza parole chi tanti che la conoscevano come psicologa e donna di grande carisma. Nessuno si aspettava questa perdita improvvisa, che ha sconvolto amici, colleghi e chi ha seguito il suo lavoro nel corso degli anni. La causa della morte non è ancora stata resa nota ufficialmente.

L’annuncio è arrivato all’improvviso, come uno shock che ha attraversato studi televisivi e pubblico da casa. Maria Rita Parsi si è spenta il 2 febbraio 2026, all’età di 78 anni, per quello che viene indicato come un presunto malore improvviso. Una notizia che ha colpito ancora più duramente perché arrivata a pochi giorni dalle sue ultime apparizioni televisive, quando la psicoterapeuta continuava a intervenire con la consueta lucidità su temi delicati e di grande impatto sociale. Negli anni, Maria Rita Parsi era diventata una figura di riferimento nel panorama psicologico italiano, non solo per l’attività clinica ma per un percorso professionale che ha saputo intrecciare ricerca, divulgazione e impegno pubblico.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Il mondo della cultura e della tv piange Maria Rita Parsi, scomparsa questa mattina.

Se ne va una figura di spicco nel mondo della psicologia italiana.

Addio Maria Rita Parisi, la psicologa più amata della tv: le cause della morteLa psicoterapeuta romana è morta oggi martedì 2 febbraio 2026 all’età di 78 anni: era un punto di riferimento in Italia per la tutela dei diritti dell’infanzia ... libero.it

Addio a Maria Rita Parsi, Eleonora Daniele sconvolta in diretta: non era malataMaria Rita Parsi non c'è più ed Eleonora Daniele deve dare in diretta la notizia a Storie Italiane È morta Maria Rita Parsi, psicologa e psicoterapeuta tra le figure più autorevoli in Italia nella tut ... ultimenotizieflash.com

È morta a 78 anni Maria Rita Parsi, psicologa e psicoterapeuta di fama internazionale, riconosciuta in Italia e all’estero come voce autorevole nella tutela dell’infanzia e dell’adolescenza. Fondatrice della Scuola Italiana di Psicoanimazione, ha unito attività clin - facebook.com facebook

E' morta Maria Rita Parsi, psicologa e psicoterapeuta tra le figure più autorevoli in Italia nel campo della tutela dell'infanzia e dell'adolescenza. La ricordiamo in questa intervista a @Monicamondo nel programma di #TV2000 @SOULTv2000 #Tv2000Memory x.com