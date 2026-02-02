Addio a Maria Rita Parsi la psicoterapeuta che educava alla libertà

Maria Rita Parsi, la psicoterapeuta conosciuta in tutta Italia, si è spenta a 78 anni. Era attesa ieri a Domenica In, ma non ha più fatto ritorno. La sua morte lascia un vuoto nel mondo della psicoterapia e tra chi l’ha seguita come esempio e punto di riferimento. Parsi aveva dedicato la vita a educare alla libertà, aiutando molte persone a superare difficoltà e a ritrovare se stesse. Ora, il suo nome si aggiunge alla lista di figure che hanno lasciato un segno profondo nel panorama culturale e psicologico del paese.

Si è spenta a 78 anni la psicoterapeuta Maria Rita Parsi, era attesa ieri a Domenica In: se ne va un pilastro della psicoterapia Maria Rita Parsi, che ha passato una vita a sostegno dell'infanzia e dei giovani, si è spenta oggi all'età di 78 anni. Conosciuta nel mondo accademico per le sue analisi sempre puntuali, è anche nota al grande pubblico televisivo per un supporto divulgativo mai banale: "armate i cervelli e disarmate gli eserciti" e "la cultura è tutto, la cultura è per sempre", sono solo due dei tanti messaggi che colpivano nel profondo le coscienze di ascoltatori e telespettatori. Fondatrice e Presidente dell'associazione Movimento Bambino Onlus, lo scorso novembre Maria Rita Parsi si era raccontata in una lunga intervista esclusiva al nostro quotidiano Il Difforme.

