Addio a Maria Rita Parsi È morta l' amica dei bambini La sua lezione sull' entusiasmo e la felicità

Se n’è andata Maria Rita Parsi, un volto noto e amato nel mondo dell’infanzia e della crescita. La sua morte ha lasciato senza parole chi conoscevano la sua passione per i bambini, la sua energia e il suo entusiasmo contagioso. Una donna che ha sempre affrontato la vita con umiltà e un sorriso, e che ora viene ricordata come un esempio di dedizione e amore.

Un'energia inesauribile, una passione contagiosa, un'umiltà rarissima. Psicoterapeuta e psicologa di fama internazionale, scrittrice, era un grande punto di riferimento per la tutela dell'infanzia e dell'adolescenza Un'energia inesauribile, una passione contagiosa, un'umiltà rarissima: Maria Rita Parsi è morta e proprio per queste sue caratteristiche appena elencate si fa fatica a crederlo. Psicoterapeuta e psicologa di fama internazionale, scrittrice con oltre 100 titoli all'attivo di tipo scientifico, letterario e divulgativo, opinionista tv, pubblicista, era un grande punto di riferimento per la tutela dell'infanzia e dell'adolescenza.

