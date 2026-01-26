Viterbo sul podio per le imprese attente al bene comune

Viterbo si distingue tra le imprese del Lazio per il suo impegno nel bene comune. La regione si conferma seconda in Italia per numero di società benefit, aziende che integrano obiettivi di profitto con finalità sociali e ambientali. Queste realtà rappresentano un passo importante verso un modello di business sostenibile e responsabile, contribuendo allo sviluppo di comunità più attente e inclusive.

Terza provincia nella classifica regionale per numero di aziende che, oltre ai classici scopi di lucro, investono in una o più finalità di interesse comune Il Lazio si conferma come la seconda regione per numero di società benefit, ovvero tutte quelle aziende che, oltre ai profitti, perseguono finalità in grado di portare benefici alla comunità. La quota regionale è trainata principalmente dalla spinta di Roma, ma Viterbo si piazza comunque al terzo posto (dietro a Latina) distinguendosi dagli altri territori laziali. A dirlo è l'ultima edizione della ricerca nazionale sulle società benefit, condotta da Nativa, il research department di Intesa Sanpaolo, InfoCamere, l'Università di Padova, la Camera di commercio Brindisi-Taranto e Assobenefit.

