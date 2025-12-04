Matera | alla ricerca di un gestore per l’aviosuperficie Mattei Consorzio per lo sviluppo industriale

Di Nino Sangerardi: Il Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Matera e provincia ha lanciato una manifestazione di interesse con l’intento di individuare operatori economici interessati alla gestione dell’Aviosuperficie Enrico Mattei situata nella Val Basento territorio di Pisticci. “Si tratta – rileva il Presidente della Giunta regionale, Vito Bardi– di una fase esplorativa per delineare il quadro di mercato prima di bandire la gara per l’affidamento in concessione delle attività di gestione operativa dell’aviosuperficie”. Il Consorzio è alla ricerca di un partner che possa garantire l’utilizzo dell’infrastruttura per una vasta gamma di servizi. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

