Vestas Taranto | lavoratori sul tetto del capannone Protesta presidio da giorni

Da noinotizie.it 26 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Taranto, i lavoratori di Vestas sono saliti sul tetto del capannone per protestare, mantenendo un presidio da diversi giorni. La mobilitazione riguarda questioni legate alle condizioni di lavoro e alle future prospettive dell’azienda. La situazione ha attirato l’attenzione delle autorità e delle parti coinvolte, evidenziando le criticità sul territorio e la volontà dei lavoratori di far ascoltare la propria voce.

