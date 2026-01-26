Vestas Taranto | lavoratori sul tetto del capannone Protesta presidio da giorni
A Taranto, i lavoratori di Vestas sono saliti sul tetto del capannone per protestare, mantenendo un presidio da diversi giorni. La mobilitazione riguarda questioni legate alle condizioni di lavoro e alle future prospettive dell’azienda. La situazione ha attirato l’attenzione delle autorità e delle parti coinvolte, evidenziando le criticità sul territorio e la volontà dei lavoratori di far ascoltare la propria voce.
Argomenti discussi: Vestas, la protesta al sito di Taranto: i lavoratori occupano le strade adiacenti la fabbrica. Bitetti: Nessuna volontà dell'azienda di andare via; Vestas Taranto, lavoratori occupano magazzino: sciopero a oltranza; Vestas vuole più occupati a Taranto, ma non convince i sindacati; Vestas Italia, a Taranto lavoratori in sciopero da oltre 10 giorni.
Fiom e Uilm, no trasferimento Vestas da Taranto, undicesimo giorno di scioperoI lavoratori di Vestas Italia sono ancora in presidio e da 11 giorni in sciopero contro la decisione dell'azienda di chiudere il magazzino di Taranto e trasferire 32 dipendenti a San Nicola di Melfi, ... ansa.it
Vestas vuole più occupati a Taranto, ma non convince i sindacatiLa società vuole superare 2.300 occupati, rispetto a 700 di 2 anni fa, ma sposta alcune attività logistiche verso Melfi. Fiom-Cgil e Uilm scioperano a oltran ... qualenergia.it
VESTAS, I SINDACATI IN DISSENSO COL SINDACO BITETTI Riceviamo e pubblichiamo una nota unitaria di Fiom Cgil e Uilm Taranto in risposta a quanto dichiarato dal sindaco Piero Bitetti in ordine alla vertenza Vestas Italia. "Le segreterie provinciali di Fio - facebook.com facebook
Vestas, la protesta al sito di Taranto: i lavoratori occupano le strade adiacenti la fabbrica x.com
