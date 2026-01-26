Vestas Taranto | lavoratori sul tetto del capannone Protesta presidio da giorni

A Taranto, i lavoratori di Vestas sono saliti sul tetto del capannone per protestare, mantenendo un presidio da diversi giorni. La mobilitazione riguarda questioni legate alle condizioni di lavoro e alle future prospettive dell’azienda. La situazione ha attirato l’attenzione delle autorità e delle parti coinvolte, evidenziando le criticità sul territorio e la volontà dei lavoratori di far ascoltare la propria voce.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.