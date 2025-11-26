Percorsi Indire e TFA sostegno | punteggio equiparato nelle GPS Pillole di Question Time

Nel question time del 25 novembre 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite la docente esperta Sonia Cannas, si è parlato di punteggi e criteri di valutazione relativi ai percorsi di formazione sul sostegno. Un focus particolare è stato posto su: l’equiparazione tra i percorsi Indire e il TFA sostegno, con riferimento al punteggio della prova selettiva. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

