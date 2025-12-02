Abbandona pezzi di carrozzeria in strada | furbetto dei rifiuti incastrato dalle fototrappole Maxi multa e auto sequestrata

Monza, 2 dicembre 2025 – Stavolta la pagherà cara. Maxi multa e sequestro della macchina con cui portava rifiuti illeciti e che stava già per rivendere. E che trasportasse i rifiuti per scaricarli abusivamente lo hanno dimostrato una fototrappola e le indagini degli agenti della polizia locale. Che da tempo si trovano a battersi contro i furbetti della monnezza. E stavolta si racconta di un uomo intercettato e sanzionato dopo aver abbandonato un cruscotto e parti di carrozzeria di un’autovettura in un’area monitorata dalle fototrappole comunali, in una zona isolata del quartiere Cederna. Il veicolo dell’uomo è stato sequestrato ai fini della confisca, come previsto dalla normativa in materia di abbandono di rifiuti, che dispone il sequestro del mezzo impiegato per commettere l’illecito. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Abbandona pezzi di carrozzeria in strada: furbetto dei rifiuti incastrato dalle fototrappole. Maxi multa e auto sequestrata

