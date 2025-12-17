Autostrada A14 diramazione per Ravenna | chiusure notturne per gli svincoli di Lugo e Cotignola

La notte tra venerdì 19 e sabato 20 dicembre, sulla D14 Diramazione per Ravenna, si renderanno necessarie chiusure notturne per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza. In particolare, dallo svincolo di Cotignola sarà interdetto l’ingresso verso Ravenna dalle 0 alle 5, per limitare i disagi e garantire la sicurezza durante gli interventi.

Sulla D14 Diramazione per Ravenna, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, dalla mezzanotte alle 5 di sabato 20 dicembre, sarà chiuso lo svincolo di Cotignola, in entrata verso Ravenna. In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo di Bagnacavallo. Chiusura anche. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it Leggi anche: Autostrada, chiusure notturne sulla A1 tra Anagni e Ferentino: disagi previsti per gli automobilisti Leggi anche: Lavori in autostrada, nuove chiusure notturne in arrivo Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. A14dir Diramazione per RAVENNA Percorso completo Diramazione per Ravenna: chiusure notturne l’11 e il 12 dicembre per lavori di manutenzione - Autostrade per l’Italia informa che nella notte tra giovedì 11 e venerdì 12 dicembre sono previste alcune chiusure sulla D14 Diramazione per Ravenna per consentire interventi di manutenzione ... ravennanotizie.it D14 DIRAMAZIONE PER RAVENNA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO LUGO-ALLACCIAMENTO A14 BOLOGNA-TARANTO - D14 DIRAMAZIONE PER RAVENNA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO LUGO- trasporti-italia.com

CONCLUSO Autostrada #A26 Genova Voltri-Gravellona Toce Chiusura notturna per lavori tra Allacciamento Diramazione Predosa-Bettole e Masone in direzione Genova dal 15.12.2025 al 16.12.2025 ore 05:00 x.com

Colleferro e A1, incidente tra Anagni e la Diramazione Roma Sud: 10 km di coda verso Firenze #autostrada #giornaleinfocastelliromani #adnkronos - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.