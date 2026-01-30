A Testo il Premio Vero e il nuovo numero di Altrecose

Oggi a Testo si alternano due eventi importanti. Alle 15:00, all’Arena Olivetti, si parla di Israele, del Post e di Iperborea con Luca Sofri e Anna Foa. Un confronto tra scrittori e giornalisti che affrontano temi attuali e complessi. Poco dopo, alle 16:00, si tiene la cerimonia del Premio Vero sempre all’Arena Olivetti. La giornata si preannuncia intensa e ricca di spunti di riflessione.

Ore 15:00 - Arena Olivetti? Altrecose. Per parlare di Israele, il Post e Iperborea Con Luca Sofri e Anna Foa Ore 16:00 - Arena Olivetti? Premio Vero. Per i libri che spiegano il mondo. Presentazione della terza edizione del premio organizzato dal Post e dalla Fondazione Peccioliper Con Luca Sofri, Marino Sinibaldi e Paolo Giordano

