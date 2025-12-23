Manovra ecco cosa cambia con il nuovo testo

La manovra finanziaria introduce interventi per circa 22 miliardi di euro, con l’obiettivo di contenere la spesa pubblica e favorire il miglioramento dei conti. Il testo mira a ridurre il rapporto deficit/Pil sotto il 3% entro il 2026, contribuendo a velocizzare il percorso di uscita dalla procedura di infrazione europea. È un intervento equilibrato, volto a sostenere la stabilità economica del paese.

Un testo «leggero», con provvedimenti per un valore complessivo di circa 22 miliardi, con l'obiettivo di contenere la spesa per velocizzare nel 2026 l'uscita dalla procedura di infrazione Ue, fissando il rapporto deficitPil sotto al 3%. Dalle pensioni all'Irpef, dalla rottamazione alla prima casa, dall'oro alla partita con banche, ecco le principali misure contenute nella nuova Manovra. TAGLIO IRPEF CETO MEDIO La misura chiave della manovra, vale circa 3 miliardi: il taglio dell'Irpef per il ceto medio prevede la riduzione dell'aliquota dal 35% al 33% per i redditi fino a 50 mila euro e la rimodulazione delle detrazioni sopra i 200mila euro.

