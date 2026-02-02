A Termoli, in una sala della Parrocchia del Sacro Cuore, una trentina di persone si sono messe in ascolto di un racconto che i grandi media italiani hanno scelto di ignorare. Per due ore, hanno ascoltato di un Venezuela sconvolto da un’azione militare degli Stati Uniti, avvenuta un mese prima. Una storia dimenticata, che in questa occasione ha trovato spazio tra le parole di chi vuole ricordarla.

A Termoli, in una sala della Parrocchia del Sacro Cuore, una trentina di persone ha ascoltato per oltre due ore un racconto che i principali media italiani non hanno mai ripreso: quello di un Venezuela sconvolto da un’azione militare diretta dagli Stati Uniti, avvenuta un mese prima dell’incontro. L’evento, promosso dall’Assemblea per la Palestina del Basso Molise, ha avuto come protagonista Renato Di Nicola, attivista abruzzese con esperienza pluriennale nei movimenti per l’acqua e contro l’uso del fossile, nonché esperto delle dinamiche del Sud globale. La sua relazione non si è limitata a descrivere fatti, ma ha tentato di ricostruire un quadro complesso, spesso ignorato, di un paese che ha subito un colpo di scena geopolitico di portata mondiale, mai menzionato nei principali telegiornali e nei quotidiani italiani. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - A Termoli, tra narrazioni dimenticate, il Venezuela emerge in un racconto che sfugge ai media mainstream

