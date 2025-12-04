Francesca Albanese ha ragione e la ringrazio I media mainstream sono una vergogna italiana

Solo persone intellettualmente disoneste e in profonda malafede avrebbero potuto distorcere totalmente il senso delle dichiarazioni di Francesca Albanes e a proposito dell’irruzione di alcuni giovani nella redazione vuota della Stampa. Nessuna meraviglia quindi che i soliti politicanti della destra o del PD siano riusciti anche in questa nuova ardua impresa. In prima fila ben noti personaggi della corrente guerrafondaia e filoisraeliana del Pd, quali i soliti Sensi e Picierno. Per costoro gettare fango su Francesca Albanese è divenuta una vera e propria missione esistenziale dato che l’operato alacre e fattivo della Relatrice Speciale delle Nazioni Unite sui diritti umani nei Territori palestinesi occupati ha messo a nudo, in particolare col suo penultimo e ultimo Rapporto, le complicità e connivenze intollerabili di Stati e imprese col genocidio, tuttora in atto, del popolo palestinese. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Francesca Albanese ha ragione e la ringrazio. I media mainstream sono una vergogna italiana

