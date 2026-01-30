Arianna a Roma | storie di donne dimenticate tra musica barocca e racconto

Sabato 31 gennaio, al Teatro Goldoni di Bagnacavallo, va in scena “Arianna a Roma”, un nuovo appuntamento della rassegna “Libera la Musica” dell’Accademia Bizantina. Lo spettacolo racconta le storie dimenticate di donne, mescolando musica barocca e narrazione. La scena si riempie di suoni antichi e di ricordi nascosti, portando in teatro personaggi e vicende poco conosciute. La serata promette di essere un viaggio tra musica e memoria, con un pubblico che potrà riscoprire stor

Prosegue con un nuovo appuntamento la rassegna di Accademia Bizantina "Libera la Musica". Sabato 31 gennaio, al Teatro Goldoni di Bagnacavallo va in scena "Arianna a Roma. Arie e Cantate per le Virtuose" che intreccia repertorio barocco, racconto e immaginazione, restituendo al pubblico la figura mitica di Arianna attraverso il linguaggio della musica. Il programma propone un percorso dedicato alle grandi figure femminili del Seicento, attraverso arie e cantate di Claudio Monteverdi, Giovanni Girolamo Kapsberger, Luigi Rossi, Stefano Landi, Marco Uccellini, Ottavio Catalani, Carlo Rainaldi e Girolamo Frescobaldi, in un viaggio sonoro che attraversa la Roma barocca e il suo universo di affetti, passioni e contrasti.

