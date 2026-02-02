A scuola con l' intelligenza artificiale il progetto di Google con Addiopizzo fa tappa alla Kalsa

Da palermotoday.it 2 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Palermo, nella zona della Kalsa, si svolge una nuova tappa del progetto “A scuola con l’IA - Kids Leadership Academy”. Questa volta, l’iniziativa di Google si combina con l’associazione Addiopizzo per portare l’intelligenza artificiale nelle scuole. L’obiettivo è usare la tecnologia come strumento di inclusione sociale, coinvolgendo studenti e insegnanti in attività pratiche e innovative. La scuola diventa così un luogo dove si impara non solo a usare i computer, ma anche a capire come l’IA può aiutare a creare un ambiente più aperto e solidale

L'educazione digitale come strumento di inclusione sociale è il cuore dell’iniziativa “A scuola con l’IA - Kids Leadership Academy” che fa tappa a Palermo, alla Kalsa, nella sede di Addiopizzo. Qui saranno coinvolti bambini e bambine del quartiere in un percorso di scoperta e consapevolezza sull’uso delle nuove tecnologie e dell’intelligenza artificiale. Il prossimo 9 febbraio, a partire dalle ore 17, il confronto pubblico su “Web, social e IA: opportunità e rischi nei contesti di povertà educativa” vedrà la partecipazione di rappresentanti del mondo istituzionale, del terzo settore e dell’ecosistema digitale.🔗 Leggi su Palermotoday.itImmagine generica

