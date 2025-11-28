XXVII Festival Internazionale di Musica da Camera nel weekend 20 anni in duo e Danza Macabra
IGLESIAS – Prosegue con grande successo la XXVII edizione del Festival Internazionale di Musica da Camera, rassegna cameristica, organizzata dall’associazione Anton Stadler ETS con la direzione artistica del bandoneonista e compositore Fabio Furìa e protagonista al teatro Electra di Iglesias dal 17 novembre al 28 dicembre. Appuntamento da non perdere, sabato 29 novembre alle 19, al Teatro Electra di Iglesias, con il concerto dal titolo “20 anni in duo” del Duo più attivo e dinamico sulla scena italiana e internazionale, formato da Marco Schiavo e Sergio Marchegiani che proporranno un viaggio musicale, intenso e travolgente, a 4 mani sul pianoforte che spazieranno tra le musiche di J. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
