NBA i risultati della notte 29 novembre | Doncic e Reaves trascinano i Lakers vincono anche Knicks e Thunder Nuggets ko contro gli Spurs
Dopo la pausa di ieri per il tradizionale Thanksgiving day, la NBA è ritornata in campo questa notte con undici partite disputate e valevoli sia per la regular season 2025-2026 che per la Emirates Cup: andiamo quindi a riepilogare brevemente quanto accaduto oltreoceano. Gli Atlanta Hawks (12-8) vincono in casa contro i Cleveland Cavaliers (12-8) per 130-123 con la tripla doppia di uno scatenato Jalen Johnson (29 punti, 12 rimbalzi e 12 assist) e 30 punti di Nickeil Alexander-Walker – ai Cavaliers non bastano i 42 punti di Donovan Mitchell e la doppia doppia di Evan Mobley (20 punti e 14 rimbalzi). 🔗 Leggi su Oasport.it
