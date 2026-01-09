Oggi scatta lo sciopero dei treni ma non sarà l' unico | gli orari di Trenord

Oggi si verifica uno sciopero dei treni, che coinvolge anche Trenord. L'agitazione, indetta dai sindacati Cub Trasporti e dal Sindacato di base, sarà valida dalle 21 di venerdì 9 gennaio alle 21 di sabato 10 gennaio. Si tratta del primo sciopero del 2026 e potrebbe influire sui servizi ferroviari nelle ore interessate. È consigliabile consultare gli orari aggiornati prima di pianificare i propri spostamenti.

Nuovo sciopero dei treni: è il primo stop del 2026. A partire dalle 21 di venerdì 9 gennaio fino alle 21 di sabato 10 sarà in vigore uno sciopero nazionale indetto dai sindacati Cub Trasporti e dal Sindacato di base. L'agitazione - spiegano da Trenord - potrà generare ripercussioni anche ai.

