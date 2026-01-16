HBO Max arriva in Italia | Roma si trasforma in Westeros per la premiere di A Knight of the Seven Kingdoms

HBO Max arriva in Italia, portando con sé nuovi contenuti e esperienze. Per il lancio, Roma si è trasformata simbolicamente in Westeros, in occasione della premiere di “A Knight of the Seven Kingdoms”, lo spin-off di Game of Thrones in uscita il 19 gennaio sulla piattaforma. Un evento che segna l’inizio di una nuova offerta di intrattenimento per gli utenti italiani.

HBO Max sbarca ufficialmente in Italia e sceglie un debutto spettacolare: Roma si è trasformata simbolicamente in Westeros per accogliere la premiere di “A Knight of the Seven Kingdoms”, lo spin-off di Game of Thrones che debutta il 19 gennaio sulla nuova piattaforma di Warner Bros. Discovery. Red carpet, fan e cast: il lancio “in grande”. L’arrivo di HBO Max nella Capitale è stato accompagnato da un evento di forte impatto mediatico: un lungo red carpet tra fotografi, curiosi e fan, con la presenza del cast e dei protagonisti della nuova serie. In testa alla delegazione, lo showrunner Ira Parker e il protagonista Peter Claffey, accolti con entusiasmo dal pubblico. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com © Spettacolo.periodicodaily.com - HBO Max arriva in Italia: Roma si trasforma in Westeros per la premiere di “A Knight of the Seven Kingdoms” Leggi anche: HBO Max sbarca in Italia il 13 gennaio: sulla nuova piattaforma Portobello, Melania Rea, A Knight of the Seven Kingdoms Leggi anche: A Knight of the Seven Kingdoms: Il prossimo spin-off di GOT garantirà una serie all’anno per la HBO La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. HBO Max arriva in Italia: accordi con Tim e Prime Video, prezzi e strategia di mercato; Hbo Max arriva in Italia il 13 gennaio: che cosa non vedremo più sulle altre piattaforme; HBO Max arriva finalmente in Italia: i titoli, i prezzi e tutto quello che c'è da sapere; Hbo Max arriva in Italia: da Timvision ad Amazon Prime, tutti gli accordi dello streaming di Warner Bros. Discovery. HBO Max Italia, grande evento a Roma per celebrare nuova piattaforma streaming - Video - Inaugura con premiere di ‘A Knight of the Seven Kingdoms’ e ‘Industry’, presenti anche Bellocchio per ‘Portobello’ e Maria Esposito per ‘Melania’ ... adnkronos.com

HBO Max arriva oggi in Italia: i film, le serie TV, i dispositivi e i prezzi - Oggi è il gran giorno di HBO Max: la piattaforma di streaming di Warner Bros Discovery è disponibile dalle prime ore di questa mattina e sgomita per trovare un posto nel panorama già affollato. dday.it

Arriva Hbo Max, ecco i veri numeri dello streaming italiano (e la forza della tv lineare) - Fabrizio Angelini (Sensemakers) rivela all'Adnkronos i numeri di Netflix, Prime, Disney e quanto sono disposte a spendere le famiglie ... adnkronos.com

La DS Performance Line arriva in Italia, Porte Aperte 17-18 e 24-25 gennaio x.com

La denuncia arriva dal consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Tommaso Scatigna, che questa mattina si è recato personalmente nel plesso per verificare le condizioni degli ambienti scolastici facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.