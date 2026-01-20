A Knight of the Seven Kingdoms | l' intervista al cast della saga HBO

Ecco un’introduzione adatta alla tua richiesta: HBO ha diffuso il primo teaser di

Una nuova avventura sta per riportare gli spettatori nel mondo di Westeros. Dopo l’anteprima al Comicon di New York, HBO ha presentato il primo teaser di A Knight of the Seven Kingdoms, la serie drama tratta dai racconti di George R.R. Martin che ci riporta un secolo prima degli eventi de Il.🔗 Leggi su Today.it

A Knight of the Seven Kingdoms promossa o bocciata? Il punteggio Rotten Tomatoes della nuova serie HBOA Knight of the Seven Kingdoms, nuova serie ambientata nell'universo de Il Trono di Spade, debutterà su HBO Max in Italia il 18 gennaio.

Grande festa a Roma per il lancio di HBO Max in Italia: sul red carpet il cast di “A Knight of the Seven Kingdoms”, lo spin-off di “Game of Thrones”Giovedì 15 gennaio, a Roma, si è svolta la serata di lancio di HBO Max in Italia, con la presentazione di “A Knight of the Seven Kingdoms”.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

A Knight of the Seven Kingdoms è una grande commedia umana e ce la raccontano direttamente i suoi protagonisti; A Knight of the Seven Kingdoms, cosa sapere: cast, trama, curiosità; 'A Knight of the seven Kingdoms' arriva su Hbo Max in Italia; Un Medioevo senza draghi: A Knight of the Seven Kingdoms, lo spin-off più umano di Game of Thrones.

La serie prequel A Knight of the Seven Kingdoms è all'altezza del Trono di Spade? - In arrivo su HBO Max Italia dal 18 gennaio, la serie si concentra sulle novelle di Dunk e Egg dello scrittore George R. R. Martin e si concede un umorismo mai esplorato così all'interno dell'immaginar ... vanityfair.it

A Knight of the Seven Kingdoms, ecco lo spin-off de Il Trono di Spade: cast e trama - Leggi su Sky TG24 l'articolo A Knight of the Seven Kingdoms, ecco lo spin-off de Il Trono di Spade: cast e trama ... tg24.sky.it

HBO's A Knight of the Seven Kingdoms Q&A with Ira Parker | NYCC 2025

Su HBO Max è disponibile il pilot di A Knight of the Seven Kingdoms, ambientato un secolo prima di Game of Thrones. Dimenticate i draghi - sono estinti - e le trame politiche. Protagonisti saranno Dunk (un cavaliere errante senza un soldo) e Egg (il suo giova - facebook.com facebook

A Knight of the Seven Kingdoms, George R.R. Martin commenta un 'disgustoso' momento: "Ero sorpreso" x.com