Il mito di Brigitte Bardot rivive sugli schermi di Capri Hollywood | Il disprezzo di Jean-Luc Godard girato sull’Isola Azzurra nel 1963 evento speciale alla Certosa

A Capri Hollywood, il mito di Brigitte Bardot rivive attraverso la proiezione de “Il disprezzo” di Jean-Luc Godard, girato sull’Isola Azzurra nel 1963. L’evento si svolge alla Certosa, che ospita anche la mostra “La diaspora della donna” del Centro Sperimentale di Cinematografia, curata da Antonella Felicioni. Un’occasione unica per riscoprire un capolavoro del cinema e la figura iconica di Bardot, in un contesto culturale di grande

È morta Brigitte Bardot, l’icona indomabile del cinema francese - Attrice, mito globale e simbolo di libertà, ha cambiato il cinema e l’immaginario europeo prima di ritirarsi per dedicarsi alla difesa degli animali ... panorama.it

Brigitte Bardot è morta: fine di un’icona, inizio del mito - La sua vita tra cinema, rivoluzione sessuale, impegno civile e polemiche ... donnapop.it

Morta a 91 anni #Brigitte #Bardot, mito del cinema europeo e simbolo di libertà. Abbandonò il set per dedicarsi alla difesa degli animali e a una vita lontana dai riflettori x.com

La vita privata di Brigitte Bardot è stata degna del suo mito. Un inno all’emancipazione femminile e alla libertà sessuale, ma anche un susseguirsi continuo di matrimoni (quattro) e relazioni brevi e fugaci, oltre alla messa al mondo di un figlio, Nicolas, che è sta - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.