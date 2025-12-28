Il mito di Brigitte Bardot rivive sugli schermi di Capri Hollywood | Il disprezzo di Jean-Luc Godard girato sull’Isola Azzurra nel 1963 evento speciale alla Certosa
A Capri Hollywood, il mito di Brigitte Bardot rivive attraverso la proiezione de “Il disprezzo” di Jean-Luc Godard, girato sull’Isola Azzurra nel 1963. L’evento si svolge alla Certosa, che ospita anche la mostra “La diaspora della donna” del Centro Sperimentale di Cinematografia, curata da Antonella Felicioni. Un’occasione unica per riscoprire un capolavoro del cinema e la figura iconica di Bardot, in un contesto culturale di grande
