Verissimo Samira Lui | Gerry Scotti? Posso solo ringraziarlo

Samira Lui ha ringraziato Gerry Scotti con parole semplici e sincere. Durante la puntata di Verissimo di oggi, domenica 1 febbraio, l’ha ringraziato pubblicamente per il supporto e la presenza quotidiana al suo fianco nel programma 'La ruota della fortuna'. La star ha ricevuto anche un videomessaggio dal conduttore, che ha lasciato tutti senza parole.

(Adnkronos) – "A Gerry Scotti posso solo dire grazie". Con queste parole Samira Lui, ospite oggi domenica 1 febbraio a Verissimo, ha ringraziato il conduttore de 'La ruota della fortuna', programma che la vede al suo fianco ogni giorno, dopo aver ricevuto una sorpresa sotto forma di videomessaggio dallo stesso conduttore. "Gerry è un mito prima come persona e poi come professionista. – ha spiegato Samira Lui -. C'è un rapporto di stima e di amicizia, ridiamo, ci divertiamo ed è la cosa più bella che si possa ottenere. È raro lavorare in un contesto in cui ci si diverte anche". Samira Lui ha raccontato l'emozione di condividere l'esperienza televisiva con Scotti: "A volte mi devo tirare un po' di pizzicotti per ricordarmi che lavoro davvero con Gerry Scotti.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Samira Lui è stata ospite di Verissimo e ha raccontato di più sulla sua vita privata e professionale.

Samira Lui si prepara a rispondere alle accuse di Fabrizio Corona.

Pier Silvio Berlusconi sorprende Samira Lui e Gerry Scotti a La Ruota della Fortuna!

