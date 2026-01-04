Facility Management un settore da 25 miliardi di euro e 300.000 lavoratori in rapida espansione

Il facility management rappresenta un settore in crescita, con un fatturato stimato di 25 miliardi di euro e circa 300.000 lavoratori in Italia. Questa attività si occupa di gestire e coordinare servizi essenziali per il buon funzionamento di strutture e ambienti di lavoro, contribuendo alla sostenibilità e all’efficienza delle aziende. La sua diffusione continua a rafforzarsi, rendendolo un settore strategico per il futuro del mercato italiano.

Il facility management è un mercato in rapida espansione. Anche in Italia. Se nel 2025 aveva generato un fatturato complessivo di 25 miliardi di euro, con 300.000 occupati, per il prossimo anno le stime parlano di ben 30 miliardi, riflettendo un tasso di crescita annuale di circa il 5%. Quindi in linea con le tendenze globali: entro la fine del 2027 il settore, cruciale nella gestione delle infrastrutture e dei servizi all'interno di aziende ed enti pubblici, supererà a livello mondiale i 1.500 miliardi di dollari dagli attuali 1.200. Soltanto negli USA, per citare l'esempio più eclatante, il comparto dà lavoro oggi a otto milioni di persone: questo risultato è stato raggiunto grazie anche alla digitalizzazione e all'implementazione di tecnologie smart.

