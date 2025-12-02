Abbandono dei rifiuti a Prato in volo i droni con telecamere a infrarossi per smascherare i trasgressori

Prato, 2 dicembre 2025 – Intesa tra la Procura della Repubblica di Prato e l'azienda Estra per la realizzazione di un progetto sperimentale con l'utilizzo della videosorveglianza aerea e quindi con i droni ai fini di indagini di polizia giudiziaria, condotte sempre dalla Procura e relative all' abbandono di rifiuti. La sperimentazione, si legge in una nota, avrà una durata di quattro settimane e prevede l'impiego di quattro droni, di cui uno dotato di termocamera a infrarossi. Sarà poi realizzata una stazione mobile di comanda, dotata di gruppo elettrogeno e monitor di controllo: in questo modo si potrà monitorare in tempo reale le riprese. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Abbandono dei rifiuti, a Prato in volo i droni con telecamere a infrarossi per smascherare i trasgressori

