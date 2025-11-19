Pegoraro Lega | Più telecamere sul territorio contro l' abbandono dei rifiuti

Veneziatoday.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Aumentare il numero di telecamere mobili in dotazione per il territorio: è il contenuto di un ordine del giorno presentato dal consigliere della municipalità di Marghera della Lega, Andrea Pegoraro, che richiede uno sforzo in più alla giunta comunale di Venezia e a Veritas per arginare il. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

