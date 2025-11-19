Pegoraro Lega | Più telecamere sul territorio contro l' abbandono dei rifiuti
Aumentare il numero di telecamere mobili in dotazione per il territorio: è il contenuto di un ordine del giorno presentato dal consigliere della municipalità di Marghera della Lega, Andrea Pegoraro, che richiede uno sforzo in più alla giunta comunale di Venezia e a Veritas per arginare il. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Ieri sera a trovare gli Amici e Sostenitori di Curtarolo e all’incontro pubblico a Campo San Martino su sviluppo economico e viabilità. Un grazie particolare al Sindaco Martina Rocchio, al Segretario Lega Luca Lovison, agli Assessori Simone Duregon, Tania Pe - facebook.com Vai su Facebook