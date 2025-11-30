Impressionante incendio a Laveno Mombello | le immagini del drone

Quotidiano.net | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le immagini dal drone dell'incendio divampato nella tarda mattinata di sabato in un negozio di Laveno Mombello. Le fiamme continuano a bruciare nonostante l'intervento dei vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

impressionante incendio laveno mombelloIl video dell'impressionante incendio a Laveno Mombello - Le immagini dal drone del rogo divampato nella tarda mattinata di sabato in un negozio di Laveno Mombello. Come scrive msn.com

impressionante incendio laveno mombelloVIDEO e FOTO. Maxi incendio a Laveno: fiamme sotto controllo ma non ancora spente. Tre persone in ospedale - Le fiamme si sarebbero propagate in un esercizio commerciale di via XXV Aprile attorno alle 12. Segnala varesenoi.it

impressionante incendio laveno mombelloIncendio a Laveno Mombello - Dalle ore 12:25 i vigili del fuoco stanno intervenendo nel Comune di Laveno Mombello in via xxv Aprile per un incendio che ha coinvolto un grosso negozio. Scrive rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Impressionante Incendio Laveno Mombello