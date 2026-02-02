A Crans-Montana aumentano i morti il memoriale scatena l’indignazione popolare

Da ameve.eu 2 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Crans-Montana il bilancio delle vittime dell’incendio in una struttura ricettiva sale a 41. Dopo il decesso di un uomo ricoverato a Zurigo, sono ormai 41 i morti accertati. La tragedia avvenuta il 2 febbraio continua a scuotere la comunità, che si chiede come sia stato possibile un simile disastro durante una festa.

A Crans-Montana, il bilancio delle vittime del dramma del 2 febbraio 2026 sale a 41. Un uomo ricoverato in ospedale a Zurigo è morto dopo essere stato ferito durante l’incendio che ha devastato una festa in una struttura ricettiva della località svizzera. L’evento, inizialmente descritto come un incidente isolato, si è trasformato in un caso di rilevanza nazionale e internazionale, scatenando un’ondata di indignazione diffusa tra la popolazione locale e i media. Il Comune di Crans-Montana è al centro di un’accesa polemica dopo aver annunciato la rimozione del memoriale temporaneo alle vittime, eretto in un’area pubblica vicino al luogo dell’incendio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

a crans montana aumentano i morti il memoriale scatena l8217indignazione popolare

© Ameve.eu - A Crans-Montana aumentano i morti, il memoriale scatena l’indignazione popolare

Approfondimenti su Crans Montana News

Forte reazione al commento di Laura Pirovano: l’errore nel superG di Crans Montana scatena l’indignazione in diretta.

Durante il superG di Crans Montana, la Rai ha interrotto la trasmissione con un urlo improvviso e disperato, provocando reazioni immediate tra gli spettatori.

Crans-Montana, il video sui social: il momento in cui si scatena l'inferno

La notte di Capodanno, Crans-Montana, rinomata località svizzera conosciuta per il turismo di lusso e le piste da sci, è stata teatro di un grave incendio.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Crans Montana News

Argomenti discussi: Svizzera, sale a 41 il numero delle vittime nell'incendio di Crans-Montana; Crans Montana, dopo la tragedia aumentano i controlli nei locali: via alle ispezioni a tappeto su norme antincendio; Messina. Dopo la strage di Crans Montana aumentano i controlli nei locali pubblici; Crans-Montana, 9 vittime sono ancora in rianimazione negli ospedali in Francia.

a crans montana aumentanoSvizzera, sale a 41 il numero delle vittime nell'incendio di Crans-MontanaLo riporta l'agenzia svizzera Ats secondo cui un diciottenne svizzero ricoverato in ospedale a Zurigo, è morto sabato ... tg24.sky.it

a crans montana aumentanoCrans Montana, dopo la tragedia aumentano i controlli nei locali: via alle ispezioni a tappeto su norme antincendioPADOVA - Premessa: gli addetti ai lavori assicurano che la situazione in provincia di Padova è sotto controllo, che le ispezioni sono periodiche e che non esiste un singolo locale ... ilgazzettino.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.