A Crans-Montana il bilancio delle vittime dell’incendio in una struttura ricettiva sale a 41. Dopo il decesso di un uomo ricoverato a Zurigo, sono ormai 41 i morti accertati. La tragedia avvenuta il 2 febbraio continua a scuotere la comunità, che si chiede come sia stato possibile un simile disastro durante una festa.

A Crans-Montana, il bilancio delle vittime del dramma del 2 febbraio 2026 sale a 41. Un uomo ricoverato in ospedale a Zurigo è morto dopo essere stato ferito durante l’incendio che ha devastato una festa in una struttura ricettiva della località svizzera. L’evento, inizialmente descritto come un incidente isolato, si è trasformato in un caso di rilevanza nazionale e internazionale, scatenando un’ondata di indignazione diffusa tra la popolazione locale e i media. Il Comune di Crans-Montana è al centro di un’accesa polemica dopo aver annunciato la rimozione del memoriale temporaneo alle vittime, eretto in un’area pubblica vicino al luogo dell’incendio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - A Crans-Montana aumentano i morti, il memoriale scatena l’indignazione popolare

Approfondimenti su Crans Montana News

Durante il superG di Crans Montana, la Rai ha interrotto la trasmissione con un urlo improvviso e disperato, provocando reazioni immediate tra gli spettatori.

La notte di Capodanno, Crans-Montana, rinomata località svizzera conosciuta per il turismo di lusso e le piste da sci, è stata teatro di un grave incendio.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Crans Montana News

Argomenti discussi: Svizzera, sale a 41 il numero delle vittime nell'incendio di Crans-Montana; Crans Montana, dopo la tragedia aumentano i controlli nei locali: via alle ispezioni a tappeto su norme antincendio; Messina. Dopo la strage di Crans Montana aumentano i controlli nei locali pubblici; Crans-Montana, 9 vittime sono ancora in rianimazione negli ospedali in Francia.

Svizzera, sale a 41 il numero delle vittime nell'incendio di Crans-MontanaLo riporta l'agenzia svizzera Ats secondo cui un diciottenne svizzero ricoverato in ospedale a Zurigo, è morto sabato ... tg24.sky.it

Crans Montana, dopo la tragedia aumentano i controlli nei locali: via alle ispezioni a tappeto su norme antincendioPADOVA - Premessa: gli addetti ai lavori assicurano che la situazione in provincia di Padova è sotto controllo, che le ispezioni sono periodiche e che non esiste un singolo locale ... ilgazzettino.it

Nella discesa libera di Crans Montana, dove fa notizia l'uscita dal podio di Marco Odermatt, un superbo Dominik Paris ha accarezzato la vittoria, sfumata proprio sul finale. Una grande discesa quella del 36enne di Merano primo fino alla discesa dello svizzero - facebook.com facebook

Crans-Montana, in Svizzera sono state ordinate solo due autopsie: perché x.com