Crans-Montana il video sui social | il momento in cui si scatena l' inferno

La notte di Capodanno, Crans-Montana, rinomata località svizzera conosciuta per il turismo di lusso e le piste da sci, è stata teatro di un grave incendio. Un evento che ha scosso la comunità locale e attirato l’attenzione sui social media, evidenziando la portata della tragedia e le conseguenze di un’iniziativa improvvisa e devastante.

Le début de l incendie en Crans-Montana en Suisse c'est triste pic.twitter.comSo4kKQNNId — LObservateurSilencieux (@LeSilencieuxO) January 1, 2026 Una tragedia ha colpito la notte di Capodanno a Crans-Montana, rinomata stazione sciistica svizzera nel Canton Vallese, famosa per il turismo di lusso e le piste da sci. Il locale "Le Constellation", un bar-discoteca molto frequentato da giovani e turisti, è stato devastato da un incendio scoppiato intorno all'1:30 del 1° gennaio 2026, durante un veglione affollato, probabilmente riservato anche a under 17.Su X è circolato un video amatoriale di pochi secondi che cattura i primi momenti dell'incidente: si vedono fiamme divampare sul soffitto mentre un gruppo di ragazzi, in un clima ancora allegro e privo di panico, continua a filmare e uno tenta di spegnerle colpendole con un indumento.

