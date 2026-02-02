90 minuti per andare a partorire Il dossier che spiega al ministero perché il punto nascite non può chiudere

La distanza tra il punto nascita di Cavriglia e l’ospedale San Donato di Arezzo si traduce in quasi un’ora di strada per le future mamme. È questo il motivo principale per cui il dossier inviato al ministero evidenzia che il punto nascite non può essere chiuso. Per le donne in gravidanza, anche pochi minuti di troppo possono fare la differenza tra un parto normale e una situazione di emergenza. La questione è diventata al centro di un acceso dibattito tra chi difende il mantenimento del servizio e chi sostiene che l’ospedale deve ridimensionarsi

Cinquantatré minuti in condizioni standard ovvero, in totale assenza di rallentamenti. Insomma, al netto dell'imprevedibile, una gestante X che abita in piazza Berlinguer a Cavriglia per arrivare all'ospedale San Donato di Arezzo ci impiega - secondo Google Maps - poco meno di un'ora. Per arrivare alla Gruccia? 12 minuti. Scenario simile per chi vive a Castelfranco di Sopra o a Pian di Scò. Per arrivare al San Donato ci vogliono almeno 37 minuti mentre per la Gruccia 13. Ambra? 37 minuti per Arezzo e 26 per il Valdarno. Idem per chi vive a Loro Ciuffenna che impiega 37 minuti a raggiungere la città contro i 13 per recarsi alla Gruccia.

