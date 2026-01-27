La situazione del punto nascita dell’ospedale della Gruccia di Montevarchi rimane incerta a causa dei cantieri e delle decisioni del ministero. La sua prospettiva futura dipende da sviluppi ancora in fase di definizione, lasciando in sospeso la continuità dei servizi per le famiglie della zona.

di Marco Corsi MONTEVARCHI Il destino del punto nascita dell’ ospedale della Gruccia di Montevarchi non è ancora scritto. Il Ministero della Salute sta infatti predisponendo una risposta ufficiale alla Regione Toscana, aprendo alla possibilità di un ulteriore approfondimento legato ai lavori previsti sull’autostrada A1 e alle conseguenze sulla viabilità del Valdarno. Nei giorni scorsi l’assessorato regionale alla Salute guidato da Monia Monni ha inviato una lettera al ministro Orazio Schillaci. Nel documento si chiede formalmente di abbassare il limite minimo a 400 parti, motivando la richiesta con il calo strutturale della natalità, e si sottolinea come il Valdarno rischierebbe di restare privo di un punto nascita. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Punto nascite appeso al nodo A1. I cantieri e i dubbi del ministero

Il sindaco di Montepulciano ha scritto alla Regione Toscana, rivolgendo un appello in difesa del punto nascite dell'ospedale di Nottola.

Il punto nascite dell'ospedale di Santa Maria alla Gruccia potrebbe chiudere nel 2027, una prospettiva che desta preoccupazione tra i cittadini e le istituzioni locali.

