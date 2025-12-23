Il Bilancio scatena il dibattito in Aula l' opposizione | Mancano visione e progettualità La maggioranza | Non è ' Il libro dei sogni'

Il Consiglio comunale di Ancona ha approvato il Bilancio di previsione 2026-2028, suscitando diverse opinioni tra le forze politiche. Mentre l’opposizione critica la mancanza di visione e di progettualità, la maggioranza sottolinea la concretezza delle scelte adottate. La discussione, svoltasi lunedì 22 dicembre, ha evidenziato le diverse prospettive sul futuro dell’amministrazione cittadina.

ANCONA – Nella giornata di ieri, lunedì 22 dicembre, il Consiglio comunale di Ancona ha deliberato il Bilancio di previsione 2026-2028. Quantomai lungo e intenso è risultato essere il dibattito in Aula.E come sempre capita in questi casi a intervenire sono stati soprattutto i consiglieri di. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

