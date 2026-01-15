Festa della Candelora a Casalserugo 2026

La Festa della Candelora a Casalserugo si terrà dal 30 gennaio al 2 febbraio 2026, presso il Tendopalazzetto di via Colombo. Questo evento rappresenta un momento di tradizione e comunità, offrendo occasioni di incontro e di valorizzazione del patrimonio locale. La manifestazione, alla sua 12ª edizione, è un appuntamento fisso per residenti e visitatori che desiderano condividere la cultura e le usanze della zona durante l’inverno.

Il Santuario di Montevergine ancora bloccato dalla frana, a rischio la Candelora 2026: “Spostiamo la Madonna” - Il Santuario irpino non sarà accessibile almeno fino alla metà di aprile; sembra improbabile, quindi, che la Candelora, festa secolare che si svolge ... fanpage.it

Strada interrotta, salta storica festa della Candelora a Montevergine - Il Santuario, a causa della frana che, a partire dal 25 novembre 2025 ha interessato la viabilità, continuerà a rimanere chiuso al pubblico. msn.com

Verso la festa di Sant'Agata: i mastri artigiani e la loro candelora protagonisti nel weekend facebook

