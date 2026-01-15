Festa della Candelora a Casalserugo 2026
La Festa della Candelora a Casalserugo si terrà dal 30 gennaio al 2 febbraio 2026, presso il Tendopalazzetto di via Colombo. Questo evento rappresenta un momento di tradizione e comunità, offrendo occasioni di incontro e di valorizzazione del patrimonio locale. La manifestazione, alla sua 12ª edizione, è un appuntamento fisso per residenti e visitatori che desiderano condividere la cultura e le usanze della zona durante l’inverno.
Torna a Casalserugo uno degli appuntamenti più attesi dell’inverno: la 12ª Festa della Candelora, in programma dal 30 gennaio al 2 febbraio presso il Tendopalazzetto di via Colombo.? TUTTE LE SAGRE, FESTE E MANIFESTAZIONI NEL PADOVANO?La manifestazione propone un ricco stand gastronomico, con. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
