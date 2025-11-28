Chiara Gamberale | Scopri il Profondo Significato della Scrittura

Un'analisi approfondita del pensiero di Chiara Gamberale riguardo alla scrittura e alla sua rilevanza fondamentale per autori e lettori.

Agli inizi del 2025, quando ho deciso che questo anno sarebbe stato per me, sotto molti punti di vista, rivoluzionario e illuminante, ho riletto un libro a me molto caro: “Per Dieci Minuti” di Chiara Gamberale. Anni fa avevo già provato a lasciarmi ispirare da quell - facebook.com Vai su Facebook

In questa nuova puntata della sua rubrica "ChiaraMente" per Sky TG24 Insider, la scrittrice Chiara Gamberale, autrice di "Dimmi di te", riflette sul sito che diffondeva delle foto nuda della giornalista Francesca Barra generate con l’IA, in cui la sua faccia era ass Vai su X

Chiara Gamberale: "Io e le vite degli altri: ascolto senza mai giudicare. Così scrivere diventa salvezza" - Roma, 10 novembre 2024 – Nel nuovo romanzo di Chiara Gamberale, “Dimmi di te” (Einaudi), ricorre una riflessione: "Ero io che dovevo dartelo o eri tu che dovevi prendertelo, il permesso di rimanere te ... Da quotidiano.net

Chiara Gamberale: «Stavolta entro nelle vite degli altri, per comprendere meglio la mia» - Una particella di quel 17,3 per cento di famiglie mononucleari censite dall’Istat nel 2023. corriere.it scrive

Dieci Minuti il film che racconta il dolore, la rinascita e di come trovare la felicità nella realtà - Dieci Minuti, dal 25 gennaio al cinema, è un film che racconta le donne con uno sguardo femminile e che indaga le emozioni, le fragilità e la sofferenza. Segnala vogue.it