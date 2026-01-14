Allo Yacht Club de Monaco i giovani velisti sono pronti per l’Optimist Team Race

Allo Yacht Club de Monaco, i giovani velisti si preparano per l’edizione 14 della Monaco Optimist Team Race. Dopo numerose edizioni e molte gare disputate, l’evento rappresenta un momento importante per i partecipanti, che si confrontano in una competizione di livello internazionale. La regata si svolge in un contesto di grande tradizione velica, offrendo ai giovani atleti un’opportunità di crescita e confronto in un ambiente stimolante e qualificato.

Quattordici edizioni, centinaia di gare e sempre con la stessa intensità. La Monaco Optimist Team Race sta per iniziare. Con oltre 150 match race, dalle qualificazioni round robin alle finali, la competizione è alta durante l'evento che prende il via oggi con la cerimonia di apertura. Lanciata nel 2010, la Monaco Optimist Team Race si è affermata come uno degli incontri più prestigiosi nel mondo dell'Optimist, una classe che ha formato migliaia di giovani velisti. Organizzata dallo Yacht Club de Monaco con il supporto di Monaco Marine, FxPro, North Sails, Erplast e Peace and Sport, l'evento riunisce gli under 14 per competere in un format spettacolare e impegnativo, con 15 team da quattro persone provenienti da 12 Paesi che mettono alla prova le loro tattiche e virate.

